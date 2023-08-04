В Казахстане подтвердили смену гражданства фигуристки Самоделкиной

Российская фигуристка Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана. Об этом 4 августа сообщил Казахстанский союз конькобежцев.

«Казахстанский союз конькобежцев не ходатайствовал о выступлениях фигуристки Софьи Самоделкиной за сборную Республики Казахстан. Гражданство спортсменка сменила самостоятельно. Вопросами предоставления гражданства Республики Казахстан занимается МВД», — приводит заявление организации агентство «Казинформ».

В организации отметили, что Самоделкина вправе подавать заявку на выступления за сборную Казахстана, однако пока что этот вопрос не обсуждался.

16-летняя Самоделкина является серебряным призером юниорского чемпионата России 2022 года. На соревнованиях она исполняла четверные прыжки и тройной аксель.

Ранее, 5 июля, конькобежка Елизавета Голубева подала заявление о переходе в команду Казахстана.