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В Запорожье снижаются цены на социально значимые товары

Минпромторг РФ: в Запорожье снижаются цены на социально значимые товары
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В Запорожской области снижаются цены на социально значимые товары. Об этом 4 августа сообщается на сайте Минпромторга РФ по итогам визита профильного министра Дениса Мантурова.

Вице-премьер посетил один из местных магазинов. Он отметил позитивную динамику по снижению цен на социально значимые товары.

В частности, он подчеркнул, что особое внимание нужно уделить наличию и доступности детского питания, производство которого в регионе отсутствует.

«Для решения этой проблемы по поручению Дениса Мантурова будет проработан вопрос организации производства этой продукции на базе Мелитопольского молокозавода», — говорится в сообщении на сайте Минпромторга.

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Ранее, 11 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе не будут повышаться цены на хлеб и хлебобулочные изделия. При этом производители смогут рассчитывать на компенсацию.

Часть территорий Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. Решение о начале операции было принято на фоне обострения в результате обстрелов со стороны украинских военных. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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