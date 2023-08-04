Рабочий погиб после падения в шахту лифта на стройке в Москве
В Москве в шахту лифта строящегося дома на улице Кедровой упали двое рабочих. Об этом 4 августа сообщает столичная прокуратура.
«По предварительной информации, на строительном объекте на ул. Кедрова при проведении монтажных работ в лифтовой шахте с высоты упали два рабочих субподрядной организации», — говорится в сообщении надзорного органа в Telegram-канале.
Один из рабочих скончался на месте от полученных травм, второго госпитализировали.
По факту произошедшего началась проверка. Ее ход и результаты контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура.
Ранее, 31 июля, на строительном объекте на улице Лобачевского в Москве с высоты девятого этажа упал рабочий: 41-летний мужчина погиб на месте от полученных травм. О причинах случившегося к этому моменту не сообщалось.