Опубликованы кадры задержания бросившего гранату в Jaguar мужчины
Опубликованы кадры задержания мужчины, бросившего страйкбольную гранату в салон автомобиля у комплекса «Москва-Сити». Видео в пятницу, 4 августа, разместило «МВД-Медиа» в своем Telegram-канале.
«МВД-Медиа» также сообщило о возбуждении в результате инцидента уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)
Накануне источник «Известий» сообщил, что мужчина кинул учебную гранату в автомобиль, находившийся у делового центра «Москва-Сити». В результате взрыва в машине выбило стекла.
Как стало известно позднее, мужчина угрожал предметом, похожим на пистолет, водителю автомобиля, а также требовал, чтобы тот «отвез его, куда он укажет».
У нарушителя был изъят пневматический пистолет, его мотивы устанавливаются. Пострадавших в результате инцидента нет.