В Москве из окна квартиры на четвертом этаже выпал ребенок
Ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже на улице Снайперская в Москве. Об этом 4 августа сообщила столичная прокуратура.
«В квартире находилась родственница, которая отвлеклась. Ребенок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна», — сообщило ведомство в Telegram.
Трехлетний мальчик был госпитализирован.
Перовская межрайонная прокуратура взяла под свой контроль установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой в связи с происшествием.
Ранее, 2 августа, семимесячный ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже на улице Кубинка в Москве. Малыш находился без сознания.