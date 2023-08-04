Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США прекратить лицемерить и врать в вопросе зерновой сделки. Об этом она заявила в пятницу, 4 августа.

Таким образом дипломат ответила на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Белого дома содействовать российскому экспорту зерна, если РФ вернется в черноморскую инициативу.

«В связи с этим и в ответ на заявления Вашингтона и других западных столиц хочется сказать — довольно. Довольно лицемерить, врать и передергивать факты, которые, как известно, вещь упрямая», — сказала дипломат.

Она отметила, что 2 августа между Россельхозбанком и американским банком JPMorgan Chase был закрыт прямой канал, который Запад представлял в роли альтернативы SWIFT.

По словам Захаровой, в западных странах не комментируют отказ разблокировать российские удобрения для безвозмездной передачи беднейшим государствам мира, однако пытаются принизить гуманитарные поставки из РФ пшеницы действительно нуждающимся странам Африки.

«Эти примеры и риторика лишний раз демонстрируют как коммерческий и ограниченный характер черноморской инициативы, так и истинное отношение к Меморандуму Россия – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал недавнее заявление Блинкена. Он указал, что РФ не верит словам США о готовности содействовать российскому экспорту.

Также 2 августа Песков сообщил, что Россия на протяжении долгого времени выполняла обязательства по продовольственному соглашению в одностороннем порядке, поэтому для ее возобновления необходимо снять препятствующие российскому экспорту ограничения, такие как отключение от SWIFT Россельхозбанка.

В тот день президент России Владимир Путин подтвердил в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность вернуться к черноморской инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ.

Действие соглашений прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что возвращение Москвы в сделку возможно при условии соблюдения первоначальных требований РФ.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.