8 августа — Международный день офтальмологии: история и традиции

В России и мире 8 августа отмечают Международный день офтальмологии — праздник специалистов, занимающихся лечением проблем со зрением. На современном уровне врачам удается справляться с самыми серьезными заболеваниями и бороться с последствиями нагрузки, которую компьютеры оказывают на глаза. В 2023 году торжество приходится на вторник. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями знаменательного дня.

Международный день офтальмологии – 2023: история праздника

Праздник офтальмологов был учрежден в 2004 году по инициативе российского профессионального сообщества. Дата торжества связана с именем отечественного ученого, врача-офтальмолога, микрохирурга, академика РАН Святослава Федорова. Врач провел первую в СССР успешную имплантацию интраокулярной линзы, открыв новое направление в науке. Впоследствии этот именитый специалист и его ученики провели около 1,5 млн подобных операций. Учитывая этот колоссальный вклад в развитие мировой офтальмологии, дату праздника было решено установить в день рождения Федорова — 8 августа.

Кроме того, в России также отмечают отдельный праздник, чествующий окулистов, — День офтальмолога 11 ноября.

Международный день офтальмологии – 2023: традиции праздника

Праздник отмечают не только в России, но и на международном уровне. Значение офтальмологии возросло в несколько раз на фоне повсеместного распространения цифровых технологий. Поэтому представители научного сообщества никогда не оставляют торжество без внимания.

Специалисты в области офтальмологии собираются на конгрессы и круглые столы, повышают квалификацию и делятся последними научными открытиями. Кроме того, эксперты проводят просветительские мероприятия, рассказывая людям, как нужно снижать нагрузку на зрение и выполнять профилактику глазных болезней.

На уровне больниц и клиник также проходят праздничные встречи, руководство награждает лучших специалистов. Слова благодарности звучат и от пациентов.

Международный день офтальмологии – 2023: как поздравить

В день праздника поздравляют студентов, аспирантов, интернов, преподавателей и квалифицированных докторов. Окулистам часто дарят именные ручки, кружки, подарочные наборы чая или дорогой алкоголь. Порадовать врача всегда можно цветами или сладостями.

В поздравительной речи часто отмечают профессионализм и самоотверженный труд офтальмологов, а также желают им ярких красок и достижения поставленных целей.

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