Китай отправит спецпредставителя по делам Евразии на переговоры по Украине в Джидде

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в международном заседании по украинскому вопросу в Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает сайт МИДа Китая.

«По приглашению Королевства Саудовская Аравия специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Джидду для участия в заседании по украинскому вопросу. Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса», — говорится в заявлении.

Саудовская Аравия планирует провести переговоры между странами Запада, Украиной и ключевыми развивающимися странами 5 и 6 августа. Участие России при этом не планируется.

Ранее, 31 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что встреча в Джидде будет иметь положительный результат, если поможет Западу осознать катастрофичность якобы мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время невозможно выйти к мирному урегулированию с участием киевского режима. По его словам, необходимо до конца понять цели встречи.

В этот же день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от переговоров по Украине без участия РФ. Правительство Бразилии также настаивает на том, чтобы переговоры проходили в присутствии Москвы и Пекина.

Ранее, в ноябре 2022 года президент Зеленский представил 10 пунктов своей формулы для установления мира. В их числе — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.