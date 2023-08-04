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Инвесторам предложили «робота-советника» c расширенным функционалом

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ПСБ расширил функционал сервиса «робот-советник», предназначенного для формирования индивидуального инвестиционного портфеля, сообщили в пресс-службе банка. Сервис дополнился новыми стратегиями инвестирования, предназначенными для начинающих инвесторов.

Обновленный «робот-советник» предоставляет клиентам банка возможность подключить в мобильном приложении «ПСБ Инвестиции» стратегии робота-советника для рублевых инвестиционных портфелей биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) при сумме на брокерском счете от 5 тысяч рублей. Ранее порог входа составлял 50 тысяч рублей.

Сервис «робот-советник» позволяет получать профессиональные рекомендации по формированию и своевременных изменениях портфеля. На основании ответов на предлагаемую сервисом анкету «робот-советник» определит инвестиционный профиль клиента и автоматически предложит сбалансированные портфели с оптимальным соотношением риска и доходности. При этом финальное решение по покупке и продаже ценных бумаг клиент принимает самостоятельно. Сервис доступен для клиентов, у которых в ПСБ открыт брокерский или индивидуальный инвестиционный счет.

«Наш робот-советник уже стал для многих инвесторов незаменимым помощником в поиске новых инвестиционных идей. Снижение пороговой суммы для подключения к сервису дает возможность начинающим инвесторам, которые пока изучают фондовый рынок, протестировать наш сервис, удостовериться в его эффективности, а более опытным инвесторам новая опция позволит диверсифицировать свои вложения даже при небольших суммах инвестирования», — рассказал старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

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