Огромный чан для приготовления ухи установили на берегу Чудского озера
В Гдовском районе Псковской области на берегу Чудского озера установили чан для приготовления рекордного количества ухи. Об этом председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева сообщила в своем Telegram-канале.
«Огромный металлический чан, специально созданный для приготовления ухи, наконец-то прибыл на берег Чудского озера и готов пройти свои первые испытания», — рассказала Тимофеева.
Уже в субботу, 5 августа, будет сварена самая большая уха в мире на 4 тыс. л, пишет Псковское агентство информации. Опытный повар сейчас подбирает ингредиенты для блюда.
Как уточняет ИА FlashNord, с 4 по 6 августа на берегу Чудского озера проходит фестиваль «Наше море». Организаторы намерены побить рекорд по приготовлению ухи.