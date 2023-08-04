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Политолог назвал камень преткновения в отношениях Украины и Польши

Мартынов: поставки зерна всегда будут камнем преткновения в отношениях Киева и Варшавы
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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Поставки украинского зерна всегда будут камнем преткновения в отношениях Киева и Варшавы. Об этом 4 августа «Известиям» заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Так он отреагировал на слова министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса в интервью «Польскому радио» о том, что Варшава закроет польскую границу для украинских зерновых, даже если Еврокомиссия не продлит ограничения на ввоз этой продукции в Польшу после 15 сентября.

«Польша не нуждается в сельхозпродукции с Украины. Польша сама себя обеспечивает, а украинская сельхозпродукция, даже если она более низкого качества, всё равно убивает сельхозрынок в Польше. Там сильно страдают от этого фермеры, другие специалисты, вовлеченные в сельское хозяйство, они не заинтересованы в этом, им не нужно ничего с Украины. Это всегда будет предметом взаимного раздражения», — сказал Мартынов.

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В июле политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями» заявил, что Польша перестает скрывать усталость от поддержки Украины. Он указал на то, что нет ничего удивительного в том, что сегодня Польша защищает свои экономические интересы, потому что протестные настроения в стране в отношении поддержки Киева растут.

2 мая Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до 5 июня. При этом оставила разрешенным транзит зерна в другие страны Евросоюза. Болгария, Венгрия, Польша и Словакия, в свою очередь, обязались отменить односторонние меры в отношении продуктов, поступающих с Украины. В начале июля Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции.

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