В Нижнем Новгороде 21-летнюю девушку заподозрили в убийстве подростка

В Нижнем Новгороде по подозрению в совершении убийства 16-летнего подростка задержана 21-летняя девушка, сообщается 4 августа на сайте пресс-службы управления СК РФ по региону.



Следователи возбудили уголовное дело в отношении девушки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).



По версии следствия, ночью 4 августа молодые люди употребляли алкоголь, затем между ними произошел конфликт. Девушка нанесла подростку ножевое ранение в область грудной клетки. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.



Девушка признала вину. Ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее, 2 августа, в Воронеже мужчина перерезал горло девушке. Предварительно, злоумышленник подкараулил свою жертву в подъезде и напал на нее с ножом. Тело 28-летней девушки обнаружили соседи. По факту убийства возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Мужчину объявили в розыск.