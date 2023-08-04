Мужчина погиб при опрокидывании грузовика в селе в Липецкой области
В Усманском районе Липецкой области в результате опрокидывания грузовика погиб мужчина. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
Авария произошла 3 августа в селе Грачевка. Грузовой автомобиль «КамАЗ» под управлением 61-летнего мужчины перевернулся на дороге, пишет LipetskMedia.
Водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте. Предполагается, что он не справился с управлением, что и повлекло опрокидывание большегруза.
Как уточняет GOROD48, в тот же день на дорогах региона было зарегистрировано 26 случаев механического столкновения авто, в которых никто не пострадал.
Утром 4 августа два грузовика столкнулись на трассе в Уярском районе Красноярского края. Один человек погиб.