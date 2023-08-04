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Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний в 10%

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налогообложении сверхприбыли крупных организаций в размере 10%. Об этом свидетельствует текст закона, опубликованный на официальном сайте правовой информации.

Уточняется, что налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года. Поступления от него будут направлены только в федеральный бюджет. Таким образом планируется пополнить госбюджет на сумму около 300 млрд рублей.

Поясняются также критерии компаний, попадающих под закон. Это организации, у которых за 2021–2022 годы доналоговая прибыль превысила 1 млрд рублей. От уплаты налога были освобождены относительно новые компании, созданные после 2020 года. Также данный налог не относится к застройщикам, которые реализовывали проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета. Кроме того, данный закон не касается компаний в нефтегазовом секторе и организаций, занимающихся добычей угля.

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21 июля на заседании Госдума приняла данный закон о сверхприбыли и уточнила, что ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Позже, 28 июля, Совет Федерации также одобрил данный закон о сверхприбыли.

До этого, 13 июля, правительство России одобрило поправки, уточняющие перечень компаний, которые не будут уплачивать налог на сверхприбыль.

Законопроект о налоге на сверхприбыль был внесен в Госдуму 13 июня. Тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет стали бизнесмены. Как указано в пояснительной записке, документ «разработан в целях формирования дополнительных доходов федерального бюджета».

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