Депутаты намерены бороться со скрытым повышением цен на продукты
В России могут ужесточить требования к продаже продуктов. Сети обяжут указывать цену товара за килограмм и литр, сообщает телеканал «Известия». Депутаты хотят бороться со скрытым повышением цен. Компании уменьшают вес товара, сохраняя размер упаковки. Производители снижают объем продукта в упаковке. Самый яркий случай — продажа девяти яиц вместо десятка. Законопроект могут рассмотреть в Госдуме уже в октябре.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.