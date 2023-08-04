В ГИБДД дали рекомендации автолюбителям в жаркую погоду

Если водитель испытывает недомогание, то ему стоит воздержаться от управления транспортным средством, особенно в условиях установившейся в столице жаркой погоды. Об этом сообщает 4 августа пресс-служба московской Госавтоинспекции.

Также ГИБДД напомнила, что перед поездкой водителю крайне рекомендуется сначала опустить стекла автомобиля, дав салону возможность проветриться, и только потом включать кондиционер. Кроме того, в жаркую погоду необходимо пить достаточно жидкости и заботиться о наличии питьевой воды.

Представители Госавтоинспекции добавили, что ни в коем случае нельзя оставлять детей одних в автомобиле в знойную погоду: в противном случае всё может закончиться трагедией.

«Следите за скоростным режимом и будьте очень внимательны при маневрах. Яркое солнце и отблеск от встречного потока транспорта способны ослепить водителя, что может создать аварийную ситуацию», ― гласит памятка столичной ГИБДД.

Ранее в этот день глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о жаркой погоде в ближайшие дни. В выходные жителей столицы ждут самые жаркие дни с начала этого лета: в субботу, 5 августа, воздух прогреется до +31…+33 градусов, а в воскресенье — до +32…+34.