Захарова обратила внимание ЕС на нарушения прав СМИ РФ в Европе

Евросоюз (ЕС) не может судить о свободе слова в Нигере на фоне систематического нарушения прав российских средств массовой информации (СМИ) в Европе. Об этом заявила 4 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, назвавшей посягательством на свободу слова прекращение вещания в Нигере Международного французского радио (RFI) и телеканала France 24.

«Госпожа Массрали, мы очень рады, что вы обратили внимание на положение СМИ и права журналистов в мире. Правда, Нигер не в ЕС. Но, видимо, у вас расширенное толкование своих полномочий», — цитирует дипломата ТАСС.

Захарова привела в пример нарушения прав СМИ в Болгарии, Австрии, Германии, Литве и в других странах Европы. По мнению представителя МИДа, в ЕС выстроен механизм нарушений прав СМИ и журналистов.

«Восстановить справедливость — решить сложности, связанные со сложившейся ситуацией на территории Евросоюза, — необходимо незамедлительно», — продолжила Захарова.

По ее мнению, после этого Брюссель может обратить внимание на события в Нигере.

«А до тех пор, пока в ЕС занимаются тем же, чем и в Нигере, не вам их судить», — заключила она.

Ранее, 3 августа, военные, устроившие госпереворот в Нигере, остановили вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24. Ранее вещание RFI и France24 было прекращено в Мали и других странах Африки.

26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные взяли в плен главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны. На следующий день президента сместили, а границы государства закрыли. В стране также был объявлен комендантский час. 27 июля военные объявили о закрытии всех учреждений государства. В стране начались массовые беспорядки.

31 июля в столице Ниамее протестанты вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день военные Нигера, задержавшие президента, объявили о решении прекратить поставки золота и урана во Францию.

2 августа африканист Андрей Есипов рассказал «Известиям», что Нигер устал от контроля Франции. Возможно, это и стало одной из основных причин государственного переворота.