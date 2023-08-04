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В Красноярском крае из-за взрыва в жилом доме возбуждено уголовное дело

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Фото: СК РФ
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Следователи Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело из-за взрыва бытового газа в жилом доме в Канске. Об этом 4 августа сообщили в Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

По версии следствия, взрыв газа в квартире многоэтажного жилого дома произошел во время замены трубопровода.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого СК России.

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Инцидент произошел 4 августа в жилом доме № 19 на улице Каландарашвили. После взрыва на втором этаже пятиэтажного дома начался пожар.

По данным источника «Известий», в результате пострадали 11 человек. Семь из них госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.

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