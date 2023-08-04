Мониторинг подтвердил сокращение добычи нефти странами ОПЕК+

Совместный министерский мониторинговый комитет подтвердил соблюдение договоренности стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти до конца 2024 года. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба объединения.

«Комитет продолжит внимательно оценивать рыночную конъюнктуру, отмечая готовность стран — участниц декларации о сотрудничестве реагировать на рыночные изменения и быть готовыми принять дополнительные меры в любое время, опираясь на тесную сплоченность ОПЕК и стран-участниц, не входящих в ОПЕК», — говорится в сообщении.

Комитет также выразил благодарность Саудовской Аравии за решение добровольно сократить добычу на 1 млн баррелей в день и России — за добровольное сокращение экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки.

Следующее заседание мониторингового комитета состоится в октябре 2023 года.

Накануне министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь.

4 июня страны ОПЕК+ договорились продлить нефтяную сделку до конца следующего года и снизить с 2024-го общий уровень добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки. Как говорится в коммюнике альянса, такой шаг сделан для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости. На фоне этой новости стоимость нефти Brent поднялась.

Директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов сказал «Известиям» 4 июня, что в итоге рынок получил сигнал, что ОПЕК+ продолжает сдерживать цены на нефть. По его словам, это выгодно всем членам ОПЕК+. Он предположил, что цена на нефть постепенно стабилизируется и начнет восстанавливаться к $80 за баррель.

5 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что формат ОПЕК+ остается значимым для обеспечения стабильности на мировых энергорынках.