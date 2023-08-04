Массовое ДТП с тремя пострадавшими произошло в центре Твери

Крупное ДТП произошло в центре Твери в пятницу, 4 августа. На улице Советской столкнулись LADA Granta, Renault Koleos, Volkswagen Tiguan и Mercedes-Benz.

Как сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на УГИБДД региона, пострадал 45-летний водитель отечественного авто. У него закрытая травма головы, сотрясение головного мозга и ушиб лопаточной области.

Травму головы и возможный перелом ребер диагностировали 21-летнего пассажира той же машины. Он госпитализирован. 58-летняя водитель Renault получила ушибы, ссадины и закрытую травму головы.

Ни у кого из участников дорожной аварии признаков опьянения не обнаружено.

Ранее в тот же день два грузовика столкнулись на трассе в Уярском районе Красноярского края. Один человек погиб. По предварительной версии, водитель грузовика MAN при движении со стороны Канска выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «МАЗ».