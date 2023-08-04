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Ремонт водовода стартовал в Большом Нагаткино в Ульяновской области

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В селе Большое Нагаткино в Ульяновской области стартовал ремонт магистрального водовода. Об этом сообщает региональное правительство.

«Для Большого Нагаткино эти работы крайне необходимы, поскольку проблема была связана не только с большим летним разбором воды на полив, но и с изношенными объектами водоснабжения», — рассказал министр ЖКХ и строительства региона Александр Черепан.

По словам руководителя подрядной организации Александра Благова, водовод прокладывают на глубине 2 м. Это позволит избежать промерзания в зимний период.

Как уточняет ulpravda.ru, водопроводные сети ремонтируют по областной программе «Чистая вода».

Кроме того, на уровне регионального правительства рассматривается вопрос о выделении средств из резервного фонда на бурение новой скважины в Большом Нагаткино. Районные власти уже подготовили необходимый пакет документов, окончательное решение будет принято на заседании областной КЧС.

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