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В ЕП обеспокоились из-за возможного участия россиян в международных соревнованиях

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Фото: Global Look Press/Europa Press
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Член Европарламена от Германии Виола фон Крамон-Таубадель обратилась к Еврокомиссии с вопросом о ее позиции относительно возможности участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Депутат спросила в обращении, какие меры были бы достаточными для недопущения использования спортсменов из России и Белоруссии «в пропагандистских целях».

Евродепутат также задалась вопросом о том, какую роль ЕК играет в дискуссиях относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Она в числе прочего поинтересовалась, какие меры, по мнению комиссии, достаточны, чтобы избежать спортвошинга этих спортсменов.

«Какие меры Еврокомиссия сочла бы достаточно эффективными, чтобы избежать спортвошинга и гарантировать, что спортсмены, допущенные к соревнованиям под нейтральным статусом, не будут неправильно использованы правительствами России и Белоруссии в пропагандистских целях?» — цитирует текст обращения Lenta.Ru.

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27 июля глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что еще нет однозначного решения по вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже, передает НСН.

По его словам, летние Игры в столице Франции — это главное спортивное событие будущего года и в России продолжают надеяться на участие своих атлетов.

В конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса и в качестве нейтральных атлетов. Также последовало распоряжение не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности, сообщает телеканал «360».

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного и большого тенниса, а также других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

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