Около 30 человек пострадали из-за пожара в клинике в ФРГ
Около 30 человек пострадали при пожаре в клинике в немецком городе Хемер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в ФРГ. Об этом 4 августа сообщила на своем сайте телекомпания WDR.
«В пожаре в государственной клинике Хемера пострадали 28 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Возгорание возникло вечером в четверг, в одной из палат загорелась кровать. Дым быстро заполнил всё отделение, персонал быстро эвакуировался.
Большинство пострадавших отравились продуктами горения.
В июне в Германии эвакуировали 25 тыс. посетителей парка развлечений Europa-Park из-за пожара. Во время пожара посетители оказались заблокированы на американских горках.