Число пострадавших при взрыве газа в Красноярском крае возросло до 11
Число пострадавших при взрыве газа в городе Канске Красноярского края возросло до 11. Об этом 4 августа сообщает источник «Известий».
По его словам, взрыв бытового газа произошел в пятиэтажной жилом доме. Проходит эвакуация.
Позже информацию о пострадавших подтвердили в минздраве региона. В ведомстве добавили, что семь человек были госпитализированы.
«Несовершеннолетних нет, и из числа тех, кто находится в больнице, у двоих состояние оценивается как тяжелое», — рассказала Зоя Масленникова, пресс-секретарь минздрава по Красноярскому краю.
Она отметила, что на месте инцидента медики продолжают проводить осмотр граждан.
Взрыв произошел ранее в этот день. В главном управлении МВД по региону сообщили, что инцидент случился в жилом доме № 19 на улице Каландарашвили. После взрыва на втором этаже пятиэтажного дома начался пожар.
На месте работают пожарные, сотрудники спецслужб и бригады скорой помощи.