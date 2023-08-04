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Число пострадавших при взрыве газа в Красноярском крае возросло до 11

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Фото: РЕН ТВ
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Число пострадавших при взрыве газа в городе Канске Красноярского края возросло до 11. Об этом 4 августа сообщает источник «Известий».

По его словам, взрыв бытового газа произошел в пятиэтажной жилом доме. Проходит эвакуация.

Позже информацию о пострадавших подтвердили в минздраве региона. В ведомстве добавили, что семь человек были госпитализированы.

«Несовершеннолетних нет, и из числа тех, кто находится в больнице, у двоих состояние оценивается как тяжелое», — рассказала Зоя Масленникова, пресс-секретарь минздрава по Красноярскому краю.

Она отметила, что на месте инцидента медики продолжают проводить осмотр граждан.

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Взрыв произошел ранее в этот день. В главном управлении МВД по региону сообщили, что инцидент случился в жилом доме № 19 на улице Каландарашвили. После взрыва на втором этаже пятиэтажного дома начался пожар.

На месте работают пожарные, сотрудники спецслужб и бригады скорой помощи.

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