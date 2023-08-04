Tesla приобрела немецкую разработку беспроводной зарядки

Tesla запустит свою платформу для беспроводной зарядки. Компания приобрела немецкий стартап Wiferion, передает телеканал «Известия». По оценкам, сумма сделки могла составить от $50 до $100 млн. Tesla развивает технологию автономного вождения. Полностью беспроводная зарядка должна облегчить задачу автопилота.

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