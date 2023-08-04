Кремль опубликовал заявление по итогам встречи Путина с лидерами миссии Африки

На сайте Кремля в четверг, 4 августа, опубликовано совместное заявление президента России Владимира Путина и лидеров африканских стран, выступивших с мирной инициативой по Украине.

Документом отмечается, что лидеры стран отметили прогресс, достигнутый по обсуждавшимся на их первой встрече 17 июня предложениям относительно гуманитарных вопросов, и призвали к конкретным шагам для устранения препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит реализовать зерновую сделку.

В совместном заявлении содержится призыв к ООН «принять необходимые меры, чтобы высвободить 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Европейского союза» для поставки в Африку.

«Лидеры договорились продолжить диалог по африканской мирной инициативе, чтобы открыть путь к миру», — заключается в документе.

Накануне документ опубликовали власти Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Путин встретился с участниками африканской мирной миссии в конце июля на полях состоявшегося в Санкт-Петербурге саммита Россия — Африка. Первые переговоры состоялись 17 июня в Константиновском дворце в Стрельне.

Тогда российский лидер заявлял, что Москва намерена искать пути мирного урегулирования.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.