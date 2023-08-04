Строитель сорвался с башенного крана и погиб в Брянске
В Брянске на строительной площадке рабочий сорвался с башенного крана и погиб. По факту случившегося проводится расследование.
Как сообщает NASHBRYANSK.RU в региональной государственной инспекции труда, трагедия произошла в Советском районе. Причины и обстоятельства случившегося устанавливает комиссия под председательством госинспектора труда.
Ранее, 15 июня, сообщалось, что на стройке «Европейского берега» в Новосибирске упал башенный кран с рабочим внутри. В результате крановщик погиб. Повреждения получили восемь автомобилей.