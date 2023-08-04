Женщину убили во время застолья и закопали ее тело в Карелии

Двое мужчин до смерти избили женщину и закопали ее тело в селе Деревянное в Карелии. Об этом 4 августа рассказал источник «Известий».

Сообщается, что между ними произошел конфликт 3 августа во время застолья. 38-летний и 34-летний мужчины нанесли 44-летней девушке удары по голове. После того, как она скончалась, они попытались избавиться от тела.

Труп женщины нашли правоохранители. Они задержали мужчин и возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Задержанные оказались ранее судимыми.

Ранее, 1 августа, в Деревянном во время тушения пожара в двух деревянных домах были обнаружены тела шести человек. В одном доме находились трупы двух мужчин с термическими ожогами. В другом были найдены тела четырех человек, в том числе женщины, с термическими ожогами и ножевыми ранениями.

В тот же день задержали двух подозреваемых. По данным следственного управления СК РФ, мужчины были ранее судимы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).