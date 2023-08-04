Опубликована программа Московского урбанистического форума в Лужниках

В выходные на Московском урбанистическом форуме в Лужниках пройдут световое арт-представление, ночные вечеринки, выступления музыкантов и стендап-концерт, сообщил в пятницу, 4 августа, официальный портал мэра Москвы.

В субботу жители и гости столицы смогут осмотреть арт-объекты исторических зданий Москвы на экскурсии «Московская реставрация», провести учебные раскопки на мастер-классе «Первые раскопки юных археологов», поучаствовать в турнире по шахматам и шашкам, а также посетить стендап-концерт московских комиков. Вечером на площадке форума выступят группа Uma2rman и дуэт RASA, а также состоится ночная дискотека, на которой выступит группа «Кар-Мэн».

В воскресенье посетители форума смогут понаблюдать за кулинарными поединками, а также принять участие в мастер-классах и лекциях о современных профессиях

Кроме того, все выходные на причале Лужники – Центральный будет организована рыбалка как для любителей, так и профессионалов. В спортивной зоне в субботу можно заняться йогой или принять участие в функциональной тренировке, а в воскресенье — посетить уроки растяжки и танцев.

Московский урбанистический форум проходит в столице с 1 августа до 10 сентября. На различных площадках форума гости смогут посетить интерактивные выставочные пространства и уникальные экспозиции, десятки тематических лекций, мастер-классов и открытых концертов.

Накануне стало известно, что на Московском урбанистическом форуме будет работать тематическое пространство «Мой район», где участники и гости форума смогут познакомиться с инфраструктурными проектами столицы последних лет, а также принять участие в открытых тематических дискуссиях с экспертами.