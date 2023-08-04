Батуты сложились вместе с детьми в парке Оренбурга

В Оренбурге в парке «Город еды» надувные батуты сложились в тот момент, когда там находились дети. Они начали сдуваться из-за отключения электроэнергии. Обошлось без пострадавших.

Инцидент прокомментировали в городской администрации. В комитете потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства РИА «Оренбуржье» рассказали, что операторы действовали в соответствии с инструктажем в случае непредвиденных обстоятельств. Они немедленно убрали играющих детей с аттракциона и ограничили к нему доступ.

В комитете также отметили, что батуты зарегистрированы в управлении Гостехнадзора. У них есть регистрационный номер и свидетельство о регистрации. Сотрудники требования по безопасной эксплуатации объекта соблюдают.

В региональном минздраве Урал56.Ру сказали, что в медицинские учреждения не поступало обращений, связанных с инцидентом в «Городе еды».

Ранее, 19 июня, сообщалось, что в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате опрокидывания батута в станице Динской. Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).