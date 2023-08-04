Вышел основный трейлер картины «Повелитель ветра» про Федора Конюхова

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала основной трейлер фильма Игоря Волошина о Федоре Конюхове. Картина будет посвящена одному из самых ярких рекордов известного путешественника: его кругосветном полете на воздушном шаре, который был проделан за 11 дней в 2016 году. Роль самого Конюхова в картине исполнил актер, а также продюсер «Повелителя ветра» Фёдор Бондарчук. Супругу воздухоплавателя Ирину сыграла Анна Михалкова, а его сына Оскара — Евгений Ткачук.

«Другого Федора Конюхова у нас без преувеличения нет: это легендарный современник, и человек, делом жизни которого стало покорение новых вершин. Наше кино для меня — способ к этому чуду приблизиться. Понять природу его подвигов, найти точки соприкосновения и осознать в процессе, что на базовые вещи — важность семьи, отношение к Богу, к любимому делу, к миру — мы смотрим, как мне кажется, одинаково. Счастье оказаться с таким героем в одной лодке и, пусть и ненадолго, отправиться с ним в путешествие»» — уверен сам Бондарчук. Актер давно знаком с Конюховым, что также сыграло свою роль при создании фильма.

«Я никогда не думал, что обо мне снимут фильм. Это всё заслуга команды и Федора Сергеевича Бондарчука. Мы с ним дружим, он талантливый человек и уже давно вынашивал с коллегами замысел создать такое кино, о чем несколько лет назад рассказал и мне, — говорит Федор Филиппович. — Я пишу картины и как художник знаю, что не стоит вмешиваться в творчество других людей, поэтому я доверился создателям фильма безоговорочно. О том, кто будет играть главную роль, мы говорили и пришли к решению, что лучше, чем Федор Сергеевич этого никто не сделает».

Федор Конюхов — всемирно известный российский путешественник, воздухоплаватель, альпинист, писатель и художник. Он совершил более 50 экспедиций в самые опасные и неизведанные точки земного шара и установил порядка 25 мировых рекордов, часть из которых занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Фильм о Конюхове «Повелитель ветра» выйдет в российский прокат 5 октября 2023 года.