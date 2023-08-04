Более 1 млн рублей направят на покупку спортинвентаря для новой школы в Пензе
В Пензе объявили о поиске подрядчика, который поставит спортивный инвентарь для новой школы, строящейся на улице Измайлова. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.
В школу приобретут 10 мячей для метания, по 20 волейбольных, футбольных и баскетбольных мячей, гандбольные ворота, судейскую вышку, четыре баскетбольных кольца, волейбольную антенну, прыжковую атлетическую тумбу, два каната для перетягивания, пять столов для настольного тенниса и другой инвентарь.
Максимальная стоимость закупки составит 1,04 млн рублей. Средства направят из городского бюджета. Победитель аукциона должен поставить инвентарь к 1 декабря.
Как уточняет информагентство, новая школа на улице Измайлова, 76 рассчитана на 1,1 тыс. мест. Завершить ее строительство планируется в ноябре, но педагогический состав будет сформирован уже к 1 сентября. Средства на возведение объекта выделены из федерального, регионального и городского бюджетов в рамках нацпроекта «Образование».