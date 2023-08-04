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Объемы производства упакованной воды выросли в России

«Честный знак»: производство упакованной воды в России выросло на 700 тыс. л
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В России объем легального производства упакованной воды во II квартале 2023-го вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,65 млн л (1,95 млн л — в 2022-м), сообщили «Известиям» 4 августа аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

Наиболее распространенным видом стала негазированная питьевая вода. Ее производство выросло на 33%, до 1,56 млн л. Также произошло увеличение выпуска негазированной минеральной воды на 51%, газированной минеральной природной столовой воды — на 42%.

«Рост производства воды связан не только с ее растущей популярностью у населения, но и с высокими темпами обеления рынка благодаря маркировке. За счет ухода с него подделок и контрафакта легальные производители смогли нарастить свою рыночную долю, что отразилось на объемах «белого» предложения. Кроме того, многие компании — более 400 — с введением маркировки вышли в легальное поле», — сказал замгендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

Больше всего производят такую продукцию в России в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах, меньше всего — в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах.

Соблюсти этикетку: в РФ выявили тысячи магазинов с фальсификатом молока и воды
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3 июля сообщалось, что глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и Минпромторг с обращением, в котором рассказал, что в магазинах как минимум шести российских регионов зафиксировали торговлю фальсифицированными молоком и питьевой водой. Такую продукцию заметили более чем в 2 тыс. торговых точек и у индивидуальных предпринимателей в Марий Эл, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской областях и в Ставропольском, Хабаровском краях.

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