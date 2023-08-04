Жителя Крыма осудили за хранение взрывчатки из артснарядов

В Крыму вынесен приговор в отношении 56-летнего жителя Армянска, который скупал артиллерийские снаряды и извлекал из них взрывчатые вещества. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По данным следствия, подсудимый незаконно приобрел 186 снарядов калибра 152 мм с сентября по декабрь 2022 года. Мужчина самостоятельно разбирал боеприпасы для получения лома цветных металлов и взрывчатых веществ. Во время обысков у крымчанина нашли около 1,8 т взрывчатых веществ, уточняет ИА «Крыминформ».

В региональном управлении ФСБ уточнили, что преступление представляет исключительную повышенную общественную опасность. В совокупной массе тротиловый эквивалент изъятых веществ составляет 1,25 т.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Изъятые вещества переданы в Минобороны.