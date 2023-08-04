Один человек погиб в ДТП с грузовиками в Красноярском крае
Два грузовика столкнулись на трассе в Уярском районе Красноярского края. Один человек погиб.
Авария произошла рано утром на трассе Р-255. По предварительной версии, водитель грузовика MAN при движении со стороны Канска выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «МАЗ». Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на информацию ГИБДД.
После удара MAN съехал в кювет, 49-летний водитель погиб. Водитель «МАЗа» не пострадал. На участке трассы было введено реверсивное движение.
В Волгоградской области водитель Toyota Auris выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. Четыре человека погибли.