В Польше задержали 28 мигрантов после погони со стрельбой
Пограничная охрана Польши задержала автобус с 28 мигрантами после погони со стрельбой. Об этом 4 августа рассказало агентство PAP.
Инцидент произошел в ночь на 4 августа, когда ехавший из Словакии автобус попытался оторваться от четырех автомобилей погранслужбы.
«Сотрудники пробовали заблокировать автомобиль. Водитель автобуса был настолько агрессивен, что пошел на таран нашего автомобиля, чтобы удирать дальше», — рассказала представитель ведомства.
После того как автобус остановили, его водитель скрылся. Пограничники задержали гражданина Грузии, который ехал впереди на легковом автомобиле и предупреждал о полицейских постах.
В автобусе были обнаружены 26 граждан Турции и два выходца из Афганистана.
Ранее, 29 июля, Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Польша силой выдворила в республику пятерых мигрантов. Пограничники применили в отношении беженцев слезоточивый газ и физическую силу. Людей также заставили пройти через калитку для животных.