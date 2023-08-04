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В Польше задержали 28 мигрантов после погони со стрельбой

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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Пограничная охрана Польши задержала автобус с 28 мигрантами после погони со стрельбой. Об этом 4 августа рассказало агентство PAP.

Инцидент произошел в ночь на 4 августа, когда ехавший из Словакии автобус попытался оторваться от четырех автомобилей погранслужбы.

«Сотрудники пробовали заблокировать автомобиль. Водитель автобуса был настолько агрессивен, что пошел на таран нашего автомобиля, чтобы удирать дальше», — рассказала представитель ведомства.

После того как автобус остановили, его водитель скрылся. Пограничники задержали гражданина Грузии, который ехал впереди на легковом автомобиле и предупреждал о полицейских постах.

В автобусе были обнаружены 26 граждан Турции и два выходца из Афганистана.

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Ранее, 29 июля, Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Польша силой выдворила в республику пятерых мигрантов. Пограничники применили в отношении беженцев слезоточивый газ и физическую силу. Людей также заставили пройти через калитку для животных.

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