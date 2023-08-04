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WP заявила о задействовании второго эшелона ВСУ в Запорожской области

WP: ВСУ задействовали второй эшелон войск для продвижения в Запорожской области
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Украинские националисты задействовали резервные войска в Запорожской области, использовав 10-й армейский корпус для продвижения к селу Работино. Об этом в четверг, 3 августа, заявил военный аналитик из США Роб Ли газете The Washington Post (WP).

«Последняя неделя боевых действий была важна, потому что Киев решил задействовать второй эшелон войск», — сказал он.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) примерно за два месяца контрнаступления, в которое Запад вложил десятки миллиардов долларов в виде танков, артиллерии и ракет большой дальности, всё еще не смогли добиться значительных успехов.

В материале газеты также говорится, что это Киев принял такое решение в силу продолжающихся ожесточенных боев вокруг села Работино, пишет «Газета.Ru».

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Ранее в этот день военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что контрнаступление вооруженных формирований Украины окончательно рассыпалось на отдельные боевые эпизоды на разных участках боевого соприкосновения. Он отметил, что на многих линиях фронта украинские войска начали замену сил. При таком раскладе им приходится менять самые боеспособные части, добавил эксперт.

До этого, 2 августа, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская штурмовая группа накануне предприняла попытку прорвать рубежи ВС РФ северо-восточнее Работино Запорожской области, но была остановлена российскими войсками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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