Открытое горение на складе с пластиковыми изделиями в Яхроме ликвидировали

Открытое горение на складе с пластиком и резиной в Яхроме в Дмитровском городском округе Подмосковья удалось ликвидировать. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе МЧС России в пятницу, 4 августа.

К ликвидации было привлечено 55 человек и 18 единиц техники.

Ранее спасатели локализовали пожар в здании склада. Площадь возгорания составляла 1950 кв. м, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в пятницу сообщалось, что горят два склада с пластиком и резиной у дома 1 по Шлюзовому переулку, передает RT. На месте происшествия наблюдалось плотное задымление. Там работают пожарные и сотрудники экстренных служб. Рядом с местом пожара находится еще одно складское помещение, уточняет телеканал «Звезда». Сведений о пострадавших не поступало.

Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м, сообщает телеканал «360».