На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют в пятницу, 4 августа, данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

В 13:30 тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях и в течение 11 минут распространилась по всей стране, следует из данных портала.

Ранее о воздушной тревоге во всех областях Украины сообщалось 2 августа. В 07:28 мск сирены сработали в Киеве, и в течение четырех минут тревога распространилась на всю территорию страны.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.