«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве 4 августа

Из-за высокой температуры в Москве и некоторых городах Подмосковья был объявлен «оранжевый» уровень опасности 4 августа. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

«Очень высокая температура. Период предупреждения до 18:00 пятницы, и с 12:00 субботы, 5 августа, до 12:00, понедельника, 7 августа», — предупреждают эксперты.



Дни с пятницы по понедельник в Москве будут очень жаркими, температура может достигать +34 градусов.

Ранее синоптик обещал, что выходные в Москве будут самыми жаркими днями лета. в субботу воздух прогреется до +31…+33 градусов, а в воскресенье — до +32…+34.