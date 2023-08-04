Внебрачный сын Жириновского подал иск в суд о признании отцовства

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эдельштейн подал иск в суд, он просит признать факт отцовства для реализации наследственных прав. Об этом сообщили в Никулинском районном суде Москвы.

«Истец Эдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав», — приводит ТАСС сообщение инстанции.

Иск зарегистрирован 2 августа, накануне его передали на единоличное рассмотрение федеральному судье Юлии Голяниной.

В феврале полицейские задержали Эдельштейна за драку в ресторане и нападение на инспектора патрульно-постовой службы (ППС). Инцидент произошел в ресторане «Ткемали» на Лубянке. По словам источника «Известий», сын политика вел себя агрессивно, оскорблял сотрудников и ударил инспектора ППС в грудь.

В отношении нарушителя порядка возбудили административное дело по статье «Хулиганство». Тверской суд Москвы отправил Эдельштейна под административный арест на 15 суток.

Жириновский умер в 2022 году в возрасте 75 лет.