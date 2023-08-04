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Песков заявил об отсутствии данных об аресте в Польше подозреваемого в шпионаже

Песков: у Кремля отсутствуют данные об аресте в Польше подозреваемого в шпионаже
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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
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У Кремля нет информации по ситуации вокруг задержания в Польше гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом заявил журналистам в четверг, 4 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, у нас нет никакой информации на этот счет», — подчеркнул он.

Ранее глава МВД и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что спецслужбы задержали белоруса, подозреваемого в работе на «российскую шпионскую сеть».

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В конце июня сообщалось, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. По версии следствия, спортсмен проводил разведку различных объектов в Польше и был сосредоточен на критической инфраструктуре в нескольких регионах.

Спортсмен стал 14-м задержанным в рамках расследования «российской шпионской сети».

15 марта агентство внутренней безопасности Польши сообщило о ликвидации «российской шпионской сети».

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