Песков заявил об отсутствии данных об аресте в Польше подозреваемого в шпионаже
У Кремля нет информации по ситуации вокруг задержания в Польше гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом заявил журналистам в четверг, 4 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, у нас нет никакой информации на этот счет», — подчеркнул он.
Ранее глава МВД и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что спецслужбы задержали белоруса, подозреваемого в работе на «российскую шпионскую сеть».
В конце июня сообщалось, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. По версии следствия, спортсмен проводил разведку различных объектов в Польше и был сосредоточен на критической инфраструктуре в нескольких регионах.
Спортсмен стал 14-м задержанным в рамках расследования «российской шпионской сети».
15 марта агентство внутренней безопасности Польши сообщило о ликвидации «российской шпионской сети».