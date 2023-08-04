Жительница Иркутска отдала лжеброкерам больше 2 млн рублей

В Иркутске женщина лишилась 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Полиция возбудила уголовное дело.

По словам пенсионерки, с ней связалась женщина, которая представилась сотрудницей инвестиционной компании. Она предложила потерпевшей получить быстрый и крупный доход за счет вложений в финансовые продукты. 65-летняя жительница Иркутска заинтересовалась предложением и оформила кредит на сумму более 2 млн рублей. Средства она перечислила на продиктованные счета, пишет ИА IrkutskMedia.

После выполнения переводов злоумышленники перестали выходить на связь. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Аналогичный случай зарегистрирован в Хабаровске. 55-летняя женщина увидела на одном из сайтов предложение дохода при торговле на бирже. Потерпевшая перевела на посторонние счета порядка 5 млн рублей.