Один из самых низких показателей продаж китайских авто зафиксировали в Чечне

Чечня, Ингушетия и Северная Осетия вошли в антирейтинг по продажам китайских автомобилей по итогам отчета за первую половину 2023 года, который 4 августа опубликовали аналитики маркетингового агентства НАПИ.

Так, в Чеченской Республике продажи новых авто китайских брендов составили 10,5% от общего числа. В Северной Осетии ― 8,4%, а в Ингушетии ― 7,9%.

Лидером антирейтинга стала Магаданская область, где традиционно в ходу ввезенные из Японии авто: там за первые шесть месяцев 2023 года продано всего 2,5% новых машин китайских марок.

Для сравнения: за тот же период в Санкт-Петербурге, Иркутской области и Москве доля новых китайских автомобилей переваливает за половину от общего числа: 64,2%, 60,2% и 60% соответственно.

Ранее в этот день стало известно, что в июле в России продали 95,7 тыс. новых автомобилей: это на 16% больше, чем в июне, и в 2,7 раза больше по сравнению с июлем 2022 года. Объем продаж за июль оказался самым лучшим с февраля 2022 года, когда в стране реализовали 99,1 тыс. новых машин.

49% проданных в июле авто распределены между тремя производителями. На первом месте находится АвтоВАЗ: за второй месяц лета в России продали 27,4 тыс. Lada. Более 10,7 тыс. проданных авто принадлежит китайскому концерну Chery, а 8,8 тыс. машин ― Geely. Также в топ-10 вошли такие марки, как Haval, Changan, Omoda, Exeed, Kia, Hyundai и Toyota.