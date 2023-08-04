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Путин обсудил с членами Совебеза укрепление внутренней стабильности РФ
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Путин обсудил с членами Совебеза укрепление внутренней стабильности РФ

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России укрепление внутренней стабильности страны. Совещание прошло в пятницу, 4 августа.

«Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня», — сказал глава государства.

В ходе совещания выступили с докладами директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и министр внутреених дел Владимир Колокольцев.

Кроме того, во встрече приняли участие В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно.

Также на совещании присутствовали секретарь Совбеза Николай Патрушев и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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