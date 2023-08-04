Мужчина потерял сознание от удара током в фитнес-клубе Москвы

Мужчина потерял сознание после получения удара током в одном из фитнес-центров Москвы. По данным «Известий», инцидент произошел 4 августа в 3-м Нижнелихоборском проезде.

«Человек получил удар током. Он находится без сознания», — сообщил источник.

По словам собеседника, несчастный случай произошел из-за взрыва в электрощитке фитнес-центра. От трения электропровода пострадал электрик.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о халатности в результате удара током 11-летнего ребенка на территории бывшего стекольного завода. Следствие предположило, что мальчик прошел в электрораспределительную подстанцию завода и прикоснулся к оказавшимся под напряжением элементам.