Капремонт трех мостов через ерики завершили в Астраханской области

В Красноярском районе Астраханской области завершили капитальный ремонт мостов через три ерика. Об этом сообщает региональное правительство.

Речь идет о ериках Чугунный, Пикетный № 2 и Пикетный № 3, мосты через них расположены на автодороге Новоурусовка – Белый Ильмень. На каждом из них подрядчик заменил балки пролетных строений, мостовое полотно, установили ограждения и систему освещения.

По информации «Астраханьавтодора», на мосту через ерик Чугунный рабочие заменили пролетные строения, обустроили подходы и нанесли разметку. На двух других переправах специалисты заменили продольные швы, обустроили тротуары.

Как уточняет «Астрахань-24», каждый объект оснащен собственными очистными сооружениями для сбора и фильтрации сточных вод. В ремонте мостов было задействовано более 70 человек и 12 единиц техники.