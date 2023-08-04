Жителей Красноярского края предупредили о неблагоприятной погоде

Ухудшение погодных условий прогнозируют в ближайшие сутки в Красноярском крае. Жителей региона предупреждают о граде.

По данным специалистов Среднесибирского УГМС, неблагоприятные условия ожидаются в центральной и южной части Красноярского края. В районах пройдут грози и дожди. Местами вероятен ураганный ветер с градом. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Температура воздуха в течение дня будет достигать +29 градусов. В ночные часы ожидается +19 градусов.

В Краснодарском крае 3 августа град размером с яблоко повредил 55 домов, также пострадали автомобили и объекты инфраструктуры.