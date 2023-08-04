Умерла жена композитора Раймонда Паулса

Жена латвийского композитора Раймонда Паулса Лана Паула скончалась на 85-м году жизни. Об этом 4 августа сообщил Žurnāls Santa со ссылкой на их внучку Аннамарию.

«Сегодня умерла моя бабушка. Она была величайшим и самым милым человеком, которого я когда-либо встречал. Она была самым близким мне человеком, не могу поверить, что ее больше нет. Покойся с миром», — написала она в закрытом Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Паула (урожденная Светлана Епифанова) в последние годы тяжело болела и несколько раз ложилась в больницу.

Супруги познакомились в 1959 году, когда Паулс приезжал на гастроли в Одессу. Они поженились в августе 1962 года. У них родилась дочь Анете.

Паулс — народный артист СССР. Он является автором песен Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других артистов эстрады.