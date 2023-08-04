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Politico назвал ответ Моравецкого на вызов посла Польши пощечиной Зеленскому

Politico: Моравецкий нанес пощечину Зеленскому ответом на вызов посла Польши
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Реакция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на вызов польского посла в украинский МИД стала пощечиной для президента Украины Владимира Зеленского, сообщило в среду, 2 августа, Politico.

Варшава является одним из главных сторонников Киева, однако в последние месяцы их отношения начали ухудшаться на фоне решения Польши о запрете на импорт некоторых украинских сельхозтоваров, говорится в сообщении.

Отмечается, что польские фермеры — ключевой электорат на предстоящих в октябре всеобщих выборах в республике — массово жалуются на то, что более дешевая украинская продукция несет угрозу аграрному сектору Польши.

При этом, если первоначально споры были сосредоточены вокруг зерновых, то теперь они смещаются в сторону фруктов и ягод, например малины и смородины, уточняет издание.

Назревающие противоречия обострились 1 августа, когда посол Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева,

В частности, Пшидач в интервью польским журналистам заявил, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы.

Реакцию Моравецкого на инцидент с польским послом издание охарактеризовало как «пощечину» Зеленскому, в частности, польский премьер-министр отметил, что такой инцидент «никогда не должен был произойти».

«Учитывая масштабность поддержки, оказанной Польшей Украине, таких ошибок быть не должно», — добавил Моравецкий.

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Напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом стала нарастать из-за намерения Польши сохранить эмбарго на ввоз зерна с Украины, о котором там заговорили в конце апреля.

Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий еще в марте предложил полностью запретить ввоз в страну украинских продуктов питания. Также руководитель фракции «Конфедерация» в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил, что ситуация с украинским зерном привела к миллиардным потерям в экономике Польши.

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